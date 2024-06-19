Солист «Иванушек» заявил, что Дюжев и Безруков могли бы сыграть участников группы
Актеры Дмитрий Дюжев и Сергей Безруков могли бы сыграть участников группы «Иванушки International», считает солист коллектива Кирилл Туриченко. Об этом артист заявил в беседе с порталом «Страсти».
По словам Туриченко, его должен сыграть «какой-то молодой актер». При этом роль участника группы Кирилла Андреева мог бы исполнить Сергей Безруков, а сыграть Андрея Григорьева-Апполонова — «тоже Безруков».
«Нет, Кирилла может Дюжев сыграть, а Андрея – Безруков», — заявил Туриченко.
Ранее «Иванушки International» рассказали в интервью Известиям о фильме «Тур с Иванушками». По словам музыкантов, картина получилась «душевной и правдивой», над историей «можно и посмеяться, и поплакать».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru