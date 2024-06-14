«Иванушки International» рассказали о проникшей в их отель поклоннице

Поклонница музыкального коллектива «Иванушек International» переоделась в горничную отеля, чтобы увидеть исполнителей во время их гастролей в Нижнем Новгороде, сообщают «Известия» со ссылкой на участника группы Кирилла Андреева.

Солист «Иванушек International» стал дедушкой

По его словам, после поезда он не выспался и попросил принести завтрак в номер. Пришла девушка, которая, как позже выяснилось, взяла униформу отеля у своей сестры, там работавшей, чтобы самой принести еду.

Артисты отметили, что фанатки часто следовали за ними на поездах, исписывали подъезды признаниями, а иногда доходило до шантажа.

Ранее Андрей Григорьев-Апполонов анонсировал сериал об «Иванушках International», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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