«Иванушки International» рассказали о проникшей в их отель поклоннице

По его словам, после поезда он не выспался и попросил принести завтрак в номер. Пришла девушка, которая, как позже выяснилось, взяла униформу отеля у своей сестры, там работавшей, чтобы самой принести еду.

Артисты отметили, что фанатки часто следовали за ними на поездах, исписывали подъезды признаниями, а иногда доходило до шантажа.

Ранее Андрей Григорьев-Апполонов анонсировал сериал об «Иванушках International», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

