Солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков стал отцом в пятый раз

«Счастье пришло ко мне в 5 раз!» - написал музыкант.

Жуков прикрепил к сообщению фото из перинатального центра. Певец позирует с наклейкой «у меня родился сын». Имя новорожденного держится в секрете.

Музыкант и его супруга Регина воспитывают трех детей. От первого брака у певца есть наследница Александра.

В беседе с «Комсомольской правдой» солист «Руки Вверх!» рассказал, что отказался от выступлений на Новый год. Певец признался, что всегда проводит праздник в семейном кругу, отмечает «Радиоточка НСН».

