Солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков стал отцом в пятый раз
У лидера группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова родился пятый ребенок. О прибавлении в семье артист сообщил в своем Telegram-канале.
«Счастье пришло ко мне в 5 раз!» - написал музыкант.
Жуков прикрепил к сообщению фото из перинатального центра. Певец позирует с наклейкой «у меня родился сын». Имя новорожденного держится в секрете.
Музыкант и его супруга Регина воспитывают трех детей. От первого брака у певца есть наследница Александра.
В беседе с «Комсомольской правдой» солист «Руки Вверх!» рассказал, что отказался от выступлений на Новый год. Певец признался, что всегда проводит праздник в семейном кругу, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Цискаридзе и Чурикова удостоились ТЭФИ как лучшие ведущие шоу
- Шольц стал самым непопулярным канцлером Германии с 1973 года
- Солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков стал отцом в пятый раз
- Фильм Ивана Твердовского «Панические атаки» получил главный приз «Зимнего»
- Сын израильского министра Айзенкота погиб в боях в Газе
- В России построят первый туристический комплекс в условиях вечной мерзлоты
- В «Аэрофлоте» не исключили возобновления прямых рейсов во Вьетнам
- МВФ оценил потребности Украины в 2024 году в $42 миллиарда
- ВОЗ: 3,5 тысячи человек погибли в мире из-за холеры в 2023 году
- Армения и Азербайджан договорились об обмене пленными
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru