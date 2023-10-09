Жуков отреагировал на смерть экс-участника «Руки вверх!»

Солист коллектива «Руки вверх!» Сергей Жуков отреагировал на смерть бывшего клавишника группы Владимира Капырина, сообщает «Пятый канал».

Музыканта группы «Руки Вверх» обнаружили мертвым в московской квартире

По словам музыканта, семья и друзья Капырина пребывают в шоке. При этом ответственность за общение с отцом погибшего музыкант Жуков пообещал взять на себя.

«У нас все подавлены и в трауре», — отметил солист.

Напомним, обворованного клавишника группы «Руки вверх» Владимира Капырина отец нашел избитым и с проломленным черепом. Правоохранители сочли смерть музыканта ненасильственной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Фото из социальных сетей Сергея Жукова
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