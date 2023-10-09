Жуков отреагировал на смерть экс-участника «Руки вверх!»
Солист коллектива «Руки вверх!» Сергей Жуков отреагировал на смерть бывшего клавишника группы Владимира Капырина, сообщает «Пятый канал».
По словам музыканта, семья и друзья Капырина пребывают в шоке. При этом ответственность за общение с отцом погибшего музыкант Жуков пообещал взять на себя.
«У нас все подавлены и в трауре», — отметил солист.
Напомним, обворованного клавишника группы «Руки вверх» Владимира Капырина отец нашел избитым и с проломленным черепом. Правоохранители сочли смерть музыканта ненасильственной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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