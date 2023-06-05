Солист группы Quest Pistols упал со сцены
5 июня 202306:05
Солист украинского музыкального коллектива Quest Pistols упал со сцены, сообщает RT.
Это случилось во время выступления в ночном клубе в Кишиневе. На опубликованных видеокадрах видно, как исполнитель встал на колено у края сцены, потерял равновесие и упал вниз головой. О его состоянии неизвестно.
Ранее Лепс едва не упал со сцены на закрытой вечеринке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru