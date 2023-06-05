Солист группы Quest Pistols упал со сцены

Солист украинского музыкального коллектива Quest Pistols упал со сцены, сообщает RT.

Это случилось во время выступления в ночном клубе в Кишиневе. На опубликованных видеокадрах видно, как исполнитель встал на колено у края сцены, потерял равновесие и упал вниз головой. О его состоянии неизвестно.

Ранее Лепс едва не упал со сцены на закрытой вечеринке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

