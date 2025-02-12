СМИ: Режиссетр Ларс фон Триер госпитализирован для лечения болезни Паркинсона
Датский режиссер Ларс фон Триер, у которого в 2022 году была диагностирована болезнь Паркинсона, был госпитализирован для получения необходимого лечения. Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на продюсера компании Zentropa Entertainments Луизу Вест.
По словам Вест, 68-летний режиссер находится в больнице временно, чтобы пройти лечение. Она добавила, что в настоящее время Ларс чувствует себя хорошо.
Ларс фон Триер — известный датский режиссер, сценарист и актер, обладатель «Золотой пальмовой ветви» и «Гран-при» Каннского кинофестиваля.
Его работы отличает как техническая и жанровая инновационность, так и провокационность, а также глубокое исследование экзистенциальных, социальных и политических тем, передает «Радиоточка НСН».
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