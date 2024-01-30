Солист «Би-2» Лева вылетел из Таиланда в Израиль

Самолет с солистом российской рок-группы «Би-2» Левой (настоящее имя - Егор Бортник, признан иноагентом в России) вылетел из Таиланда в Израиль. Об этом сообщается в Telegram-канале коллектива.

Участники «Би-2» отказались от встречи с российским консулом

Остальные участники группы по-прежнему находятся в миграционной тюрьме. Их содержат в тесной камере на 80 человек, сообщили в группе.

Ранее в «Би-2» заявили об отмене депортации музыкантов из Таиланда в Израиль после визита российского консула.

Правоохранительные органы Таиланда задержали участников «Би-2» из-за проведения концерта без необходимого разрешения. По информации СМИ, семеро музыкантов являются гражданами России, четверо - Израиля, другие имеют паспорта Австралии и США, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИзраильТаиландБи-2

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