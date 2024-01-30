Солист «Би-2» Лева вылетел из Таиланда в Израиль

Остальные участники группы по-прежнему находятся в миграционной тюрьме. Их содержат в тесной камере на 80 человек, сообщили в группе.



Ранее в «Би-2» заявили об отмене депортации музыкантов из Таиланда в Израиль после визита российского консула.

Правоохранительные органы Таиланда задержали участников «Би-2» из-за проведения концерта без необходимого разрешения. По информации СМИ, семеро музыкантов являются гражданами России, четверо - Израиля, другие имеют паспорта Австралии и США, отмечает «Радиоточка НСН».

