Собянин: В Москве работает более 900 культурных центров
В Москве действует более 900 центров культуры. В новогодние праздники там состоялось почти 400 мероприятий. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале.
Сергей Собянин считает, что столичные культурные центры уникальны благодаря своему самостоятельному статусу - они работают не в составе музеев или других заведений, а также расположены в каждом округе Москвы.
«Сейчас их уже больше 900. Центры расположены так, чтобы горожанам удобно было добираться пешком. Это точки притяжения, где можно активно развиваться, обучаться, общаться, творить и вдохновляться», – подчеркнул мэр.
Несколько миллионов человек стали посетителями мероприятий культурных центров столицы в 2023 году. В их числе московский градоначальник назвал фестивали искусств «ЮгАрт», «Театральный москвич» и другие.
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