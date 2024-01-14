Собянин: В Москве работает более 900 культурных центров

Сергей Собянин считает, что столичные культурные центры уникальны благодаря своему самостоятельному статусу - они работают не в составе музеев или других заведений, а также расположены в каждом округе Москвы.

«Сейчас их уже больше 900. Центры расположены так, чтобы горожанам удобно было добираться пешком. Это точки притяжения, где можно активно развиваться, обучаться, общаться, творить и вдохновляться», – подчеркнул мэр.



Несколько миллионов человек стали посетителями мероприятий культурных центров столицы в 2023 году. В их числе московский градоначальник назвал фестивали искусств «ЮгАрт», «Театральный москвич» и другие.





