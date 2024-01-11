Собянин: Прием заявок на фестиваль «Живая сцена» продлится до 15 января

Градоначальник указал, что заявки от желающих принять участие принимаются до 15 января, победители фестиваля получат гранты на развитие своих театров.

Он напомнил, что в «Содружество школьных театров Москвы» входит 690 театров в школах и колледжах, в которых занимаются свыше 22 тысяч детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее для них был запущен проект «Театральное закулисье», в рамках которого состоялось 18 экскурсий, в том числе в Московскую театральную школу Олега Табакова и Театр кукол имени Образцова.

«В Музее МХАТ они увидели мемориальный кабинет Немировича-Данченко, гримерку Станиславского, изучили устройство сцены», – написал мэр.

Ранее в министерстве культуры РФ сообщили о росте нехватки кадров в сфере культуры в регионах за год, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

