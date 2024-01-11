Собянин: Прием заявок на фестиваль «Живая сцена» продлится до 15 января
Мэр российской столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале заявил, что в настоящее время многие участники «Содружества школьных театров Москвы» готовятся к Московскому фестивалю школьных театров «Живая сцена».
Градоначальник указал, что заявки от желающих принять участие принимаются до 15 января, победители фестиваля получат гранты на развитие своих театров.
Он напомнил, что в «Содружество школьных театров Москвы» входит 690 театров в школах и колледжах, в которых занимаются свыше 22 тысяч детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.
Ранее для них был запущен проект «Театральное закулисье», в рамках которого состоялось 18 экскурсий, в том числе в Московскую театральную школу Олега Табакова и Театр кукол имени Образцова.
«В Музее МХАТ они увидели мемориальный кабинет Немировича-Данченко, гримерку Станиславского, изучили устройство сцены», – написал мэр.
Ранее в министерстве культуры РФ сообщили о росте нехватки кадров в сфере культуры в регионах за год, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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