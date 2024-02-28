Собянин рассказал об уникальных домах-музеях и мемориальных квартирах Москвы

Свыше 375 тысяч человек посетили в прошлом году в Москве дома-музеи и мемориальные квартиры знаменитых писателей и ученых. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

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Он отметил, что в Москве открыты 16 домов-музеев и мемориальных квартир знаменитых писателей и ученых. По словам Собянина, самыми популярными стали дом-музей Тургенева, музей Булгакова на улице Большая Садовая и музей Николая Островского.

Мэр подчеркнул, что каждая из 16 площадок департамента культуры по-своему уникальна, неразрывно связана с жизнью и творчеством выдающихся людей, а также хранит важные артефакты.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
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