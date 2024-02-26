Собянин: На главную архитектурную премию Москвы поданы рекордные 178 заявок
26 февраля 202411:57
На архитектурную премию Москвы подали 178 заявок, написал в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
«За главную архитектурную премию Москвы поборется рекордное количество участников. В этом году на конкурс подали 178 заявок, среди проектов транспортные и многофункциональные объекты, медицинские, образовательные и культурные учреждения, дома по программе реновации и коммерческое жилье», – написал мэр.
Он уточнил, что оценивать проекты будут архитекторы, девелоперы, а также эксперты в сфере культуры и журналистики. В общей сложности будут вручены 12 наград, а победителей объявят летом.
Премия вручается с 2017 года и присуждается за разработку инновационных решений для зданий и комплексов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru