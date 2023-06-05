Собянин объявил о старте онлайн-голосования за лучший туристический маршрут столицы
В системе электронных опросов «Активный гражданин» началось голосование за лучшие туристические маршруты в рамках общегородского конкурса «Покажи Москву!». Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, конкурс проходит в столице уже четвертый раз, в нем участвуют профессионалы и любители. Он отметил, что в этом году участники составляли маршруты по пяти темам: история, наука, спорт, экология и речные прогулки. Сообщается, что поддержать тот или иной маршрут можно будет с 5 по 30 июня.
Так, конкурс «Покажи Москву!» был создан для продвижения профессий в сфере туризма. За все время конкурса участники предложили свыше 1,1 тысячи идей для прогулок по Москве.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru