Собянин объявил о старте онлайн-голосования за лучший туристический маршрут столицы

В системе электронных опросов «Активный гражданин» началось голосование за лучшие туристические маршруты в рамках общегородского конкурса «Покажи Москву!». Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, конкурс проходит в столице уже четвертый раз, в нем участвуют профессионалы и любители. Он отметил, что в этом году участники составляли маршруты по пяти темам: история, наука, спорт, экология и речные прогулки. Сообщается, что поддержать тот или иной маршрут можно будет с 5 по 30 июня.

Так, конкурс «Покажи Москву!» был создан для продвижения профессий в сфере туризма. За все время конкурса участники предложили свыше 1,1 тысячи идей для прогулок по Москве.

