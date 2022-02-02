Здание с декорациями Мосфильма загорелось в Москве
2 февраля 202212:20
Пожар произошел в Москве в здании на Живописной улице, где хранятся декорации Мосфильма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«Горит пристройка к нему, из-под крыши самого здания идет черный дым», — рассказал собеседник агентства.
Площадь возгорания пока не установлена. Для работы пожарных перекрыли движение трамвайных маршрутов № 28 и № 31.
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2 февраля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru