Здание с декорациями Мосфильма загорелось в Москве

Пожар произошел в Москве в здании на Живописной улице, где хранятся декорации Мосфильма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

В Москве один человек погиб в сгоревшем такси

«Горит пристройка к нему, из-под крыши самого здания идет черный дым», — рассказал собеседник агентства.

Площадь возгорания пока не установлена. Для работы пожарных перекрыли движение трамвайных маршрутов № 28 и № 31.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:МосфильмПожарМосква
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры