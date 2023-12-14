Собчак заявила, что давно помирилась с Тимати

Журналистка опубликовала ролик, на котором они вместе с рэпером присутствуют на мероприятии. Собак призналась, что Тимати обижался на нее за шутки на МУЗ-ТВ.

Телеведущая отметила, что с Тимати у нее связаны теплые воспоминания, которые сильнее обид.

«Но круто, что мы давно все выяснили и миру мир, рэпу рэп!» - резюмировала она.

На вручении «Премии МУЗ-ТВ» в 2018 году Собчак грубо пошутила о возлюбленной рэпера Анастасии Решетовой. Артист в ответ назвал поведение некоторых ведущих беспардонным, напоминает «Радиоточка НСН».

