Собчак заявила, что давно помирилась с Тимати

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак рассказала, что состоит в хороших отношениях с рэпером Тимати (Тимур Юнусов).

«Один концерт за пять лет!»: Тимати отказался от музыки в пользу бизнеса и семьи

Журналистка опубликовала ролик, на котором они вместе с рэпером присутствуют на мероприятии. Собак призналась, что Тимати обижался на нее за шутки на МУЗ-ТВ.

Телеведущая отметила, что с Тимати у нее связаны теплые воспоминания, которые сильнее обид.

«Но круто, что мы давно все выяснили и миру мир, рэпу рэп!» - резюмировала она.

На вручении «Премии МУЗ-ТВ» в 2018 году Собчак грубо пошутила о возлюбленной рэпера Анастасии Решетовой. Артист в ответ назвал поведение некоторых ведущих беспардонным, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:ЖурналистикаРэперыКсения Собчак

Горячие новости

Все новости

партнеры