«В первую очередь!»: Расторгуев заявил, что песни «Любэ» войдут в школьную программу
Творчество группы «Любэ» обязательно должно войти в школьную программу, а уже потом - Олег Газманов и Шаман, заявил НСН Николай Расторгуев.
Песни группы «Любэ» обязательно включат в школьную программу, причем они займут более важное место, чем композиции Ярослава Дронова (Шамана) и Олега Газманова, заявил народный артист России Николай Расторгуев. Об этом сообщает специальный корреспондент НСН на премьере этно-оперы «Князь Владимир» в Государственном Кремлевском дворце.
Депутат Госдумы Сергей Колунов в беседе с РИА Новости заявил, что российские школьники с 1 сентября могут начать изучать патриотические песни современных авторов, в том числе творчество певцов Олега Газманова и Шамана. Расторгуев поддержал инициативу депутата и заявил, что его песни тоже включат в программу.
«Отмечу, что в первую очередь именно наши песни, группы “Любэ”. И только потом — Газманова и Шамана», — подчеркнул певец.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявил, что патриотическое воспитание сегодня должно быть не только на примере фильмов о Великой Отечественной войне, но и с просмотром современных, захватывающих кинолент о сегодняшних героях России. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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