Снуп Догг дал старт первым в истории Олимпиады соревнованиям по брейк-дансу
Американский рэпер Снуп Догг дал старт первым соревнованиям по брейк-дансу на Олимпийских играх в Париже. Об этом он написал на своей странице в одной из социальных сетей.
Отмечается, что во время торжественной церемонии исполнитель несколько раз ударил о помост деревянным посохом. Так он последовал древней театральной традиции, которой отдали дань уважения на Олимпиаде в Париже.
За олимпийские медали в новой дисциплине по брейк-дансу поборются 16 мужчин и 16 женщин. Турнир включает в себя одноминутные батлы. Спортсмены будут импровизировать под композиции диджея, а судьи будут оценивать их номера.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что рэпер Снуп Догг и певица Билли Айлиш выступят на церемонии закрытия 33-х Летних Олимпийских игр в Париже. На мероприятии также споет рок-группа «Red Hot Chili Peppers».
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