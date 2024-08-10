Снуп Догг дал старт первым в истории Олимпиады соревнованиям по брейк-дансу

Американский рэпер Снуп Догг дал старт первым соревнованиям по брейк-дансу на Олимпийских играх в Париже. Об этом он написал на своей странице в одной из социальных сетей.

Отмечается, что во время торжественной церемонии исполнитель несколько раз ударил о помост деревянным посохом. Так он последовал древней театральной традиции, которой отдали дань уважения на Олимпиаде в Париже.

Российские спортсмены не примут участие в церемонии закрытия Олимпиады-2024

За олимпийские медали в новой дисциплине по брейк-дансу поборются 16 мужчин и 16 женщин. Турнир включает в себя одноминутные батлы. Спортсмены будут импровизировать под композиции диджея, а судьи будут оценивать их номера.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что рэпер Снуп Догг и певица Билли Айлиш выступят на церемонии закрытия 33-х Летних Олимпийских игр в Париже. На мероприятии также споет рок-группа «Red Hot Chili Peppers».


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: Соцсети
ТЕГИ:СпортРэперПарижСпортсменыОлимпиада

Горячие новости

Все новости

партнеры