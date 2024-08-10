Снуп Догг дал старт первым в истории Олимпиады соревнованиям по брейк-дансу

Американский рэпер Снуп Догг дал старт первым соревнованиям по брейк-дансу на Олимпийских играх в Париже. Об этом он написал на своей странице в одной из социальных сетей.

Отмечается, что во время торжественной церемонии исполнитель несколько раз ударил о помост деревянным посохом. Так он последовал древней театральной традиции, которой отдали дань уважения на Олимпиаде в Париже.