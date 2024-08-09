Билли Айлиш, Снуп Догг и Red Hot Chili Peppers выступят на закрытии Игр в Париже

Пока неизвестно приедут ли американские звезды в столицу Франции или их выступление покажут на больших экранах по телемосту из Лос-Анджелеса, где пройдет следующая летняя Олимпиада. Продюсером шоу закрытия Игр стал Бен Уинстон, работавший ранее над торжественной церемонией вручения наград премии «Грэмми».

Ранее стало известно, что Том Круз исполнит опасный трюк на закрытии Олимпиады в Париже, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

