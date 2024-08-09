Билли Айлиш, Снуп Догг и Red Hot Chili Peppers выступят на закрытии Игр в Париже
На закрытии летней Олимпиады в Париже, которое состоится 18 августа, выступят Билли Айлиш, Снуп Догг и Red Hot Chili Peppers, сообщает Variety.
Пока неизвестно приедут ли американские звезды в столицу Франции или их выступление покажут на больших экранах по телемосту из Лос-Анджелеса, где пройдет следующая летняя Олимпиада. Продюсером шоу закрытия Игр стал Бен Уинстон, работавший ранее над торжественной церемонией вручения наград премии «Грэмми».
Ранее стало известно, что Том Круз исполнит опасный трюк на закрытии Олимпиады в Париже, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Тральщик «Афанасий Иванников» спустили на воду в Петербурге
- В Курской области сбили семь украинских ракет
- «Спортивный патриот»: В России описали образ идеального блогера
- МЧС: Семьям погибших в Курской области выплатят 1,5 млн рублей
- СМИ: Военкора Поддубного перевели в реанимацию из шокового зала
- Под Белгородом пять населенных пунктов остались без света из-за атак ВСУ
- Бакальчук сообщила о планах по ребрендингу Wildberries и Russ
- Билли Айлиш, Снуп Догг и Red Hot Chili Peppers выступят на закрытии Игр в Париже
- Застрявшим в Анапе россиянам посоветовали добраться до Сочи на автомобиле
- Самой популярной кличкой для московских кошек стала Муся
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru