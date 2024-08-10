Российские спортсмены не примут участие в церемонии закрытия Олимпиады-2024

Российские спортсмены, выступавшие на Олимпийских играх в Париже, не будут принимать участие в церемонии закрытия, которая пройдет 11 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Всероссийскую федерацию гребли на байдарках и каноэ.

Последним спортсменом из России, который принял участие в Играх под нейтральным флагом, стал гребец Захар Петров. 9 августа он занял четвертое место в финале на дистанции 1 тысяча м в каноэ-одиночке. До этого выступления на Олимпиаде завершили каноисты Олеся Ромасенко и Алексей Коровашков.

Остальные российские спортсмены, участвовавшие в Олимпиаде в Париже, уже и так покинули Игры. Например, глава Федерации прыжков на батуте РФ Николай Макаров сообщил о возвращении на родину прыгуньи на батуте Анжелы Бладцевой. Покинули Париж и семеро российских теннисистов, а также российский пловец Евгений Сомов.

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«Наши велогонщики уже дома все. Готовятся к ближайшим стартам», - также рассказал изданию президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов.

33-е Летние Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа. Россию на Олимпиаде под нейтральным флагом представляли 15 атлетов в соревнованиях по пяти видам спорта. Им удалось завоевать одну серебряную медаль: в женском парном разряде второе место заняли Мирра Андреева и Диана Шнайдер.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что уроженка Барнаула Дарья Варфоломеев, представляющая Германию, выиграла в личном многоборье на турнире по художественной гимнастике на Олимпиаде в Париже.

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ФОТО: ТАСС
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