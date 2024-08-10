Российские спортсмены не примут участие в церемонии закрытия Олимпиады-2024
Российские спортсмены, выступавшие на Олимпийских играх в Париже, не будут принимать участие в церемонии закрытия, которая пройдет 11 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Всероссийскую федерацию гребли на байдарках и каноэ.
Последним спортсменом из России, который принял участие в Играх под нейтральным флагом, стал гребец Захар Петров. 9 августа он занял четвертое место в финале на дистанции 1 тысяча м в каноэ-одиночке. До этого выступления на Олимпиаде завершили каноисты Олеся Ромасенко и Алексей Коровашков.
Остальные российские спортсмены, участвовавшие в Олимпиаде в Париже, уже и так покинули Игры. Например, глава Федерации прыжков на батуте РФ Николай Макаров сообщил о возвращении на родину прыгуньи на батуте Анжелы Бладцевой. Покинули Париж и семеро российских теннисистов, а также российский пловец Евгений Сомов.
«Наши велогонщики уже дома все. Готовятся к ближайшим стартам», - также рассказал изданию президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов.
33-е Летние Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа. Россию на Олимпиаде под нейтральным флагом представляли 15 атлетов в соревнованиях по пяти видам спорта. Им удалось завоевать одну серебряную медаль: в женском парном разряде второе место заняли Мирра Андреева и Диана Шнайдер.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что уроженка Барнаула Дарья Варфоломеев, представляющая Германию, выиграла в личном многоборье на турнире по художественной гимнастике на Олимпиаде в Париже.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Алаудинов: Российские военные зачистили Мартыновку в Суджанском районе
- Российские спортсмены не примут участие в церемонии закрытия Олимпиады-2024
- Лукашенко: Над Белоруссией и РФ уничтожены воздушные цели с Украины
- ВС РФ предотвратили прорыв мобильных групп ВСУ в Курской области
- СМИ: Многодетная мать из Москвы признала вину по делу о торговле детьми
- Алаудинов: Российские военные делают все для освобождения территорий от ВСУ
- Путин выразил соболезнования лидеру Бразилии после крушения пассажирского самолета
- Главу Сергиева Посада Акулова задержали за мошенничество и взятки в 15 млн рублей
- Мишустин утвердил новые обязанности для вице-премьеров
- В США заявили об обнаружении судна РФ возле Алеутских островов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru