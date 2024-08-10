Российские спортсмены не примут участие в церемонии закрытия Олимпиады-2024

Российские спортсмены, выступавшие на Олимпийских играх в Париже, не будут принимать участие в церемонии закрытия, которая пройдет 11 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Всероссийскую федерацию гребли на байдарках и каноэ.

Последним спортсменом из России, который принял участие в Играх под нейтральным флагом, стал гребец Захар Петров. 9 августа он занял четвертое место в финале на дистанции 1 тысяча м в каноэ-одиночке. До этого выступления на Олимпиаде завершили каноисты Олеся Ромасенко и Алексей Коровашков.

Остальные российские спортсмены, участвовавшие в Олимпиаде в Париже, уже и так покинули Игры. Например, глава Федерации прыжков на батуте РФ Николай Макаров сообщил о возвращении на родину прыгуньи на батуте Анжелы Бладцевой. Покинули Париж и семеро российских теннисистов, а также российский пловец Евгений Сомов.