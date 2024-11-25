«Смотрят из последних сил»: Кинокритик Шпагин о падении интереса к российскому кино

Сегодня российское кино находится на очень высоком качественном уровне, однако из-за международной обстановки многие страны потеряли к нему интерес, иссяк и успех по продажам, которого удалось достичь в конце 2010-х годов. Об этом НСН заявил киновед и кинокритик Александр Шпагин.

Правообладатели фильма «Мастер и Маргарита» заявили о несогласованном кинопоказе во Франции. Продюсерская компания «Марс Медиа», участвовавшая в производстве картины, сообщила, что продюсеры подадут иск в суд к заказчикам, нарушившим правовые нормы. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте «Марс Медиа». По словам Шпагина, сегодня интерес к российскому кино в целом упал, однако некоторые страны, прежде всего Китай, проявляют интерес к отечественному кинематографу.