СМИ: Звезду оскароносного фильма «Паразиты» нашли мертвым в Сеуле
Звезду получившего премию «Оскар» южнокорейского фильма «Паразиты» Ли Сон Гюна нашли мертвым в Сеуле. Об этом сообщает Yonhap.
По данным агентства, тело 48-летнего артиста обнаружили в машине на территории одного из городских парков. Предположительно, Ли Сон Гюн покончил с собой. Как пишет Yonhap, ранее полиция получила сообщение о том, что актер ушел из дома, оставив при этом некую записку. Ее содержание не раскрывается.
Известно, что до этого правоохранители несколько раз допрашивали Ли Сон Гюна в рамках расследования по подозрению в употреблении наркотиков. Полиция провела два теста на запрещенные вещества, которые оказались отрицательными. Для актера был закрыт выезд из Южной Кореи, пишет «Свободная пресса».
Ранее стало известно о смерти британского актера Ричарда Франклина, напоминает Ura.ru.
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