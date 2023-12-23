В Москве нашли мертвым актера из сериала «СашаТаня» Егора Найдовича
Актера Егора Найдовича нашли мертвым в Москве. Об этом пишет «Московский комсомолец».
Отмечается, что тело 43-летнего артиста обнаружил его сосед, с которым Найдович арендовал квартиру на улице Академика Комарова.
«Когда жилец с супругой вернулся домой, то увидел бездыханное тело Найдовича, лежащее на кровати», — отмечается в материале.
По данным источника, в последнее время актер мало снимался, писал сценарии, при этом он стал «крепко выпивать».
Егор Найдович родился в Белоруссии. Актер играл в столичном театре «Вертикаль» и исполнял авторские песни. Артист известен зрителям по ролям в сериале «СашаТаня», фильмах «Небесная команда» и «Трудные подростки».
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