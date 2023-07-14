СМИ: жена Гуфа подала на развод после двух лет брака

Женщина обратилась в Кунцевский суд в Москве. Беседу с супругами по делу о расторжении брака назначили на 27 июля.

Пара пока не прокомментировала информацию о предстоящем разводе.

Юлия и Алексей поженились зимой 2021 года. Спустя несколько месяцев у них родилась дочь Тина.

Ранее Долматов сам объявил о разводе со своей второй женой Юлией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

