СМИ: жена Гуфа подала на развод после двух лет брака
14 июля 202305:06
Жена российского музыканта Гуф (Алексей Долматов) Юлия подала на развод, сообщает РИА Новости.
Женщина обратилась в Кунцевский суд в Москве. Беседу с супругами по делу о расторжении брака назначили на 27 июля.
Пара пока не прокомментировала информацию о предстоящем разводе.
Юлия и Алексей поженились зимой 2021 года. Спустя несколько месяцев у них родилась дочь Тина.
Ранее Долматов сам объявил о разводе со своей второй женой Юлией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru