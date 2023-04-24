Рэпер Гуф разводится со своей второй супругой

Рэп-исполнитель Алексей Долматов, выступающий под псевдонимом Гуф, объявил о разводе со своей второй женой Юлией. Об этом он написал в Instagram (социальная сеть запрещена на территории России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Я счастлив, что у меня есть дочь Тина и буду всегда рядом», - написал артист.

Долматов добавил, что бракоразводным процессом будут заниматься юристы бывшей семьи.

Ранее музыкант выложил в соцсетях видео, на котором он ругается с плачущей женой. Она обвиняла Долматова в употреблении наркотиков, позже стало известно, что ближайшие концерты рэпера отменены.

