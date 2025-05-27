СМИ: Киркорова могут выписать из больницы через пару недель

Уточняется, что Киркоров чувствует себя уже лучше, поэтому его могут выписать уже в ближайшие недели.

Травму Киркоров получил на концерте, который состоялся 25 апреля в питерском БКЗ «Октябрьский». Во время запланированного номера с фейерверками, которые были установлены на куртке артиста, загорелась его одежда.

В результате у певца диагностировали воспаление суставов после ожога руки.

Ранее пластический хирург Тимур Хайдаров рассказывал, что процесс заживления ожога у певца затянулся, так как пошло осложнение на одной из рук из-за сахарного диабета, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

