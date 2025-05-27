СМИ: Киркорова могут выписать из больницы через пару недель
Народного артиста России Филиппа Киркорова, который ушел в вынужденный творческий отпуск из-за травмы на концерте, могут выписать из больницы уже через две-три недели, сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на источники в медицинских кругах.
Уточняется, что Киркоров чувствует себя уже лучше, поэтому его могут выписать уже в ближайшие недели.
Травму Киркоров получил на концерте, который состоялся 25 апреля в питерском БКЗ «Октябрьский». Во время запланированного номера с фейерверками, которые были установлены на куртке артиста, загорелась его одежда.
В результате у певца диагностировали воспаление суставов после ожога руки.
Ранее пластический хирург Тимур Хайдаров рассказывал, что процесс заживления ожога у певца затянулся, так как пошло осложнение на одной из рук из-за сахарного диабета, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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