СМИ: Воры похитили единственную в мире овцу-художницу в Южной Африке

За нахождение овцы владелица животного Джоанн Лефсон пообещала вознаграждение в размере 50 тысяч фунтов стерлингов. Деньги от продажи картин необычной художницы шли на содержание фермы.

В материале уточняется, что Беенкси является преемницей свиньи по имени Пигкассо, которая ранее жила в том же приюте и тоже рисовала картины.

Ранее неизвестные похитили две работы американского художника Энди Уорхола в галерее MPV в городе Ойстервейк в Нидерландах, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

