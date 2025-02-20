СМИ: Воры похитили единственную в мире овцу-художницу в Южной Африке
Знаменитую овцу по имени Беенкси, которая рисовала картины в приюте Южной Африки, похитили неизвестные. Об этом сообщило издание Daily Mail.
По данным Daily Mail, две недели назад перед встречей с потенциальным покупателем картин из Великобритании овца пропала. Оказалось, ее похитили прямо из стада.
За нахождение овцы владелица животного Джоанн Лефсон пообещала вознаграждение в размере 50 тысяч фунтов стерлингов. Деньги от продажи картин необычной художницы шли на содержание фермы.
В материале уточняется, что Беенкси является преемницей свиньи по имени Пигкассо, которая ранее жила в том же приюте и тоже рисовала картины.
Ранее неизвестные похитили две работы американского художника Энди Уорхола в галерее MPV в городе Ойстервейк в Нидерландах, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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