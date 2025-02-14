Зоопарк Нью-Йорка выставит на аукцион картины, нарисованные пингвинами и жирафом

Зоопарк Нью-Йорка выставит на аукцион картины, нарисованные капибарами, пингвинами, ленивцами, жирафами и другими животными, передает UPI.

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Торги состоятся 15 марта. Средства, полученные с продажи картины, пойдут на нужды зоопарка и животных.

Сотрудники зоопарка рассказали, что в основном мотивировали животных едой, иногда прибегали и к таким игровым формам мотивации, как погоня за кошачьим лазером.

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ФОТО: Animal Adventure Park
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