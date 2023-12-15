СМИ: внук Пугачевой уехал из США в Казахстан
Старший внук певицы Аллы Пугачевой, 32-летний музыкант и актер Никита Пресняков уехал из США в Казахстан, пишет газета «Московский комсомолец».
В Соединенных Штатах Пресняков проживал последнее время. После прилета в Казахстан музыкант разместил фотографию в халате у бассейна отеля.
О причинах отъезда из США внук Пугачевой не упомянул. Поклонники не исключили, что таким образом он хочет вернуться в Россию.
По данным Telegram-канала Shot, российские судебные приставы разыскивают Преснякова и его супругу Алену из-за долгов. Сообщалось, что общая сумма задолженности составляет 140 тысяч рублей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru