СМИ: внук Пугачевой уехал из США в Казахстан

Старший внук певицы Аллы Пугачевой, 32-летний музыкант и актер Никита Пресняков уехал из США в Казахстан, пишет газета «Московский комсомолец».

СМИ: Пугачева уедет жить в Лондон

В Соединенных Штатах Пресняков проживал последнее время. После прилета в Казахстан музыкант разместил фотографию в халате у бассейна отеля.

О причинах отъезда из США внук Пугачевой не упомянул. Поклонники не исключили, что таким образом он хочет вернуться в Россию.

По данным Telegram-канала Shot, российские судебные приставы разыскивают Преснякова и его супругу Алену из-за долгов. Сообщалось, что общая сумма задолженности составляет 140 тысяч рублей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:КазахстанСШААлла Пугачева

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