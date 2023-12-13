СМИ: Пугачева уедет жить в Лондон

По данным издания, это связано с плохим влиянием средиземноморского климата на здоровье примадонны. Кроме того, Пугачева всегда мечтала, чтобы её дети учились в британской столице.

Певица недавно побывала в Лондоне, где первым обосновался её внук Дани Байсаров, и подыскала там удобное жилье для своей семьи. Окончательно перебраться с одного острова на другой артистка намерена после Нового года.

Ранее в Сети появилась петиция с просьбой к Пугачевой записать новогоднее обращение, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

