СМИ: Пугачева уедет жить в Лондон

Народная артистка СССР, певица Алла Пугачева намерена переехать с Кипра, где она проживает вместе с супругом пародистом Максимом Галкиным (признан в РФ иноагентом) и двумя младшими детьми, в Лондон, сообщает «Комсомольская правда».

Галкин сообщил, что Пугачева проведет День матери в Лондоне

По данным издания, это связано с плохим влиянием средиземноморского климата на здоровье примадонны. Кроме того, Пугачева всегда мечтала, чтобы её дети учились в британской столице.

Певица недавно побывала в Лондоне, где первым обосновался её внук Дани Байсаров, и подыскала там удобное жилье для своей семьи. Окончательно перебраться с одного острова на другой артистка намерена после Нового года.

Ранее в Сети появилась петиция с просьбой к Пугачевой записать новогоднее обращение, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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