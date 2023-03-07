СМИ: Вдова Балабанова даже не думает о фильме «Брат-3»

Вдова режиссера Алексея Балабанова Надежда Васильева заявила, что она даже не думает о фильме «Брат-3» Валерия Переверзева, сообщает «Газета.Ru».

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Васильева отметила, что думать о названии фильма и в принципе о премьере ниже её достоинства. Также она сказала, что её больше волнуют другие события, происходящие в стране.

Ранее рэпер Птаха (Давид Нуриев), являющийся одним из актеров фильма, сообщил СМИ, что премьера «Брат-3» намечена на осень 2023 года. Представитель артиста Марина Евстифеева заявила, что кинокартина «Брат 3» получила прокатное удостоверение Министерства культуры России.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФильмБрат-3Балабанов
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