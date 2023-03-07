Минкультуры России выдало фильму «Брат 3» прокатное удостоверение

Представитель рэпера Птахи (Давид Нуриев) Марина Евстифеева заявила, что кинокартина «Брат 3» получила прокатное удостоверение Министерства культуры РФ, сообщает NEWS.ru.

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По словам самого музыканта, премьера фильма намечена на осень 2023 года. Он отметил, что снятый режиссёром Валерием Переверзевым «Брат 3» не является продолжением дилогии Алексея Балабанова «Брат 1» и «Брат 2», и никак не связан с историей Данилы Багрова.

«Искать замену Бодрову, пытаться копировать — это аморально. Такое название было предложено, Минкульт утвердил его, фильм получил статус национального кино, поэтому «Брат 3», — подчеркнул рэпер.

Ранее Нуриев привез в Донецк гуманитарную помощь и заявил, что собирается выпустить несколько композиций, касающихся спецоперации, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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