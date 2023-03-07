Минкультуры России выдало фильму «Брат 3» прокатное удостоверение
Представитель рэпера Птахи (Давид Нуриев) Марина Евстифеева заявила, что кинокартина «Брат 3» получила прокатное удостоверение Министерства культуры РФ, сообщает NEWS.ru.
По словам самого музыканта, премьера фильма намечена на осень 2023 года. Он отметил, что снятый режиссёром Валерием Переверзевым «Брат 3» не является продолжением дилогии Алексея Балабанова «Брат 1» и «Брат 2», и никак не связан с историей Данилы Багрова.
«Искать замену Бодрову, пытаться копировать — это аморально. Такое название было предложено, Минкульт утвердил его, фильм получил статус национального кино, поэтому «Брат 3», — подчеркнул рэпер.
Ранее Нуриев привез в Донецк гуманитарную помощь и заявил, что собирается выпустить несколько композиций, касающихся спецоперации, сообщает НСН.
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