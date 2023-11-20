СМИ: Васильева в «Модном приговоре» могут заменить молодой звездой

Руководство Первого канала ищет молодую звезду на замену историку моды Александру Васильеву в передаче «Модный приговор», сообщила «Комсомольская правда».

Александр Васильев пообещал скорое возвращение «Модного приговора» на Первый канал

По информации издания, съемки нового сезона должны были начаться две недели назад, однако руководство телеканала пока не определилось с кандидатурой на смену Васильеву.

Отмечается, что одними из постоянных ведущих могут стать телеведущая Юлия Барановская и журналистка Эвелина Хромченко.

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст 17 октября объявил о возвращении в эфир шоу «Модный приговор». По его словам, ведущей может стать Эвелина Хромченко, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Сергей Пятаков//РИА Новости
ТЕГИ:Первый КаналМодаАлександр ВасильевТелевидение

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