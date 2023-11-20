СМИ: Васильева в «Модном приговоре» могут заменить молодой звездой
Руководство Первого канала ищет молодую звезду на замену историку моды Александру Васильеву в передаче «Модный приговор», сообщила «Комсомольская правда».
По информации издания, съемки нового сезона должны были начаться две недели назад, однако руководство телеканала пока не определилось с кандидатурой на смену Васильеву.
Отмечается, что одними из постоянных ведущих могут стать телеведущая Юлия Барановская и журналистка Эвелина Хромченко.
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст 17 октября объявил о возвращении в эфир шоу «Модный приговор». По его словам, ведущей может стать Эвелина Хромченко, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru