Александр Васильев пообещал скорое возвращение «Модного приговора» на Первый канал

Историк моды, телеведущий Александр Васильев сообщил о возвращении в эфир Первого канала программы «Модный приговор».

«Наверняка, и мы все ждем этого», — цитирует РИА Новости Васильева. Когда именно шоу о моде выйдет в эфире после годового перерыва, он не уточнил.

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По словам Васильева, он останется ведущим «Модного приговора». Будет ли в шоу Эвелина Хромченко, телеведущий также не сказал.

Никаких других подробностей историк раскрывать также не стал, назвав это «служебной тайной».

Последний выпуск «Модного приговора» вышел в эфир 3 марта 2022 года. Затем шоу на фоне военной операции на Украине отменили из-за замены в сетке вещания телеканала развлекательных программ общественно-политическими шоу.

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ФОТО: Сергей Пятаков//РИА Новости
ТЕГИ:ТелевизорМодаАлександр Васильев
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