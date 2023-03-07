Александр Васильев пообещал скорое возвращение «Модного приговора» на Первый канал
Историк моды, телеведущий Александр Васильев сообщил о возвращении в эфир Первого канала программы «Модный приговор».
«Наверняка, и мы все ждем этого», — цитирует РИА Новости Васильева. Когда именно шоу о моде выйдет в эфире после годового перерыва, он не уточнил.
По словам Васильева, он останется ведущим «Модного приговора». Будет ли в шоу Эвелина Хромченко, телеведущий также не сказал.
Никаких других подробностей историк раскрывать также не стал, назвав это «служебной тайной».
Последний выпуск «Модного приговора» вышел в эфир 3 марта 2022 года. Затем шоу на фоне военной операции на Украине отменили из-за замены в сетке вещания телеканала развлекательных программ общественно-политическими шоу.
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