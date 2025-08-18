СМИ: В Узбекистане запретили Comedy Club из-за несоответствия нормам этикета
В Узбекистане запретили юмористическое шоу Comedy Club из-за «несоответствия нормам этикета», сообщает Telegram-канал Shot.
Уточняется, что министерство культуры страны направляет организаторам запреты и рекомендации к выступлениям приезжих артистов. С запретом на Comedy Club организаторы Узбекистана столкнулись еще в 2023 году, когда в Ташкенте должно было пройти шоу «Музыкальный Comedy Club».
Позже появилась информация, что событие перенесли по техническим причинам, однако новая дата так и не была назначена. При этом в официальном письме, по сведениям СМИ, было указано, что «семейные, супружеские, мужские и женские отношения, которые демонстрируются в шоу, противоречат национальной духовности».
В Узбекистане внимательно отсматривают программу приезжих артистов и при необходимости корректируют ее. К примеру, из выступления комика Алексея Щербакова попросили убрать отдельные шутки. Как отмечают местные организаторы, подобные запреты приводят к потере существенной части выручки.
Ранее комик Павел Воля в рамках шоу «Вопрос ребром» рассказал, что никогда не сталкивался с цензурой при работе над шоу Comedy Club на телеканале ТНТ. Он также уточнил, что юмористы и руководство телеканала договорились, что ТНТ не будет вмешиваться в творческий процесс, договоренность по-прежнему соблюдается, передает «Радиоточка НСН».
