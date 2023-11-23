Максим Башкатов рассказал почему ушел из Comedy Club

По его словам, он попал в Comedy Club после завершения съемок скетч-шоу «Даешь молодежь!». Проработав там несколько месяцев, Башкатов решил оставить проект телеканала ТНТ.

Он отметил, что несмотря на классную атмосферу в Comedy Club, так и не смог почувствовать себя там своим.

Ранее Гарик Харламов объявил о возвращении в Comedy Club, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

