Максим Башкатов рассказал почему ушел из Comedy Club

Бывший участник команды КВН Максим Башкатов покинул Comedy Club из-за желания играть в театре и кино. Об этом он рассказал на шоу «Откройте, Давид» на YouTube.

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По его словам, он попал в Comedy Club после завершения съемок скетч-шоу «Даешь молодежь!». Проработав там несколько месяцев, Башкатов решил оставить проект телеканала ТНТ.

Он отметил, что несмотря на классную атмосферу в Comedy Club, так и не смог почувствовать себя там своим.

Ранее Гарик Харламов объявил о возвращении в Comedy Club, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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