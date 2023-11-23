Максим Башкатов рассказал почему ушел из Comedy Club
23 ноября 202314:34
Бывший участник команды КВН Максим Башкатов покинул Comedy Club из-за желания играть в театре и кино. Об этом он рассказал на шоу «Откройте, Давид» на YouTube.
По его словам, он попал в Comedy Club после завершения съемок скетч-шоу «Даешь молодежь!». Проработав там несколько месяцев, Башкатов решил оставить проект телеканала ТНТ.
Он отметил, что несмотря на классную атмосферу в Comedy Club, так и не смог почувствовать себя там своим.
Ранее Гарик Харламов объявил о возвращении в Comedy Club, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru