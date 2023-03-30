СМИ: в театре «Современник» не подтвердили увольнение Ахеджаковой

В театре «Современник» заявили, что актриса Лия Ахеджакова по-прежнему состоит в труппе, сообщает МК.

По данным газеты, в дирекции театра пояснили, что Ахеджакова актриса очень эмоциональная, она много чего пишет, тем не менее, она регулярно получает заработную плату, согласно штатному расписанию.

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«Её никто не увольнял», - подчеркнули в «Современнике».

Ранее, как сообщала НСН, актриса Лия Ахеджакова рассказала, что написала заявление на увольнение из театра «Современник», где служила с 1977 года.

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ФОТО: РИА Новости
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