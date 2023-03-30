СМИ: в театре «Современник» не подтвердили увольнение Ахеджаковой

В театре «Современник» заявили, что актриса Лия Ахеджакова по-прежнему состоит в труппе, сообщает МК.

По данным газеты, в дирекции театра пояснили, что Ахеджакова актриса очень эмоциональная, она много чего пишет, тем не менее, она регулярно получает заработную плату, согласно штатному расписанию.