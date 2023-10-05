СМИ: в российских онлайн-кинотеатрах появится классика мыльных опер
В российских онлайн-кинотеатрах появится классика мыльных опер, сообщают "Известия" со ссылкой на представителей индустрии.
Так, сейчас идут переговоры о приобретении прав на классику мексиканских и бразильских мыльных опер, В частности, речь идет о сериалах «Дикая роза», «Рабыня Изаура», «Богатые тоже плачут», «Дикий ангел», «Просто Мария» и «Клон».
Отмечается, что российские онлайн-кинотеатры также хотят приобрести права на новые проекты. Представители индустрии выразили мнение, что латиноамериканские сериалы могут быть тепло встречены российскими зрителями, как это было с турецкими драмами.
Ранее стало известно, что новый сериал Бориса Акопова «На автомате» выйдет на «Кинопоиске» в 2024 году, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru