Премьера сериала о русских хакерах «Короче, план такой» состоялась в кинотеатре «Октябрь»

В кинотеатре «Октябрь» 4 октября прошла светская премьера комедийно-авантюрного 8-серийного проекта «Короче, план такой». Фильм рассказывает о приключениях команды русских хакеров, у которых однажды все пошло не по плану. Цифровая премьера первых эпизодов состоится в видеосервисе Wink 10 октября.

По словам режиссера-постановщика Марка Горобца, он давно планировал снять приключенческий блокбастер с множеством трюков, событий и с героями, в которых влюбится зритель.