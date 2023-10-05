Премьера сериала о русских хакерах «Короче, план такой» состоялась в кинотеатре «Октябрь»
В кинотеатре «Октябрь» 4 октября прошла светская премьера комедийно-авантюрного 8-серийного проекта «Короче, план такой». Фильм рассказывает о приключениях команды русских хакеров, у которых однажды все пошло не по плану. Цифровая премьера первых эпизодов состоится в видеосервисе Wink 10 октября.
По словам режиссера-постановщика Марка Горобца, он давно планировал снять приключенческий блокбастер с множеством трюков, событий и с героями, в которых влюбится зритель.
«Аудитории предстоит пройти вместе с нами все истории, которые мы придумали, разгадать все квесты и насладиться красотой огромного количества мест, в которых происходит действие сериала», — рассказал режиссер.
«Короче, план такой» — авантюрная комедия о приключениях команды русских хакеров, которые успешно грабили электронные кошельки богачей, пока не попались из-за нелепой ошибки. Ребятам предстоит сделать выбор: сесть за решетку или работать в интересах страны. Команда выбирает второе и теперь на кону свобода и безопасность всеми мира.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru