СМИ: В России подорожало неофициальное кино
Цифровые копии фильмов ушедших из России кинокомпаний с сентября подорожали на 10–13%. Об этом сообщает «Коммерсант».
По данным издания, стоимость неофициального контента, который демонстрируют кинотеатры, занимающиеся «предсеансным обслуживанием», связано с увеличение числа блокбастеров после летнего перерыва.
Также отмечается, что на цену специального «ключа», который позволяет продемонстрировать фильм определённое количество раз, влияет усложнение схемы поставок. До подорожания он обходился в среднем в 100 тысяч рублей в период «премьеры».
Ранее житель Свердловской области пожаловался на кинотеатр, который показывал фильм «Барби» из-за того, что углядел в картине пропаганду ЛГБТ, сообщает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru