СМИ: В России подорожало неофициальное кино

По данным издания, стоимость неофициального контента, который демонстрируют кинотеатры, занимающиеся «предсеансным обслуживанием», связано с увеличение числа блокбастеров после летнего перерыва.

Также отмечается, что на цену специального «ключа», который позволяет продемонстрировать фильм определённое количество раз, влияет усложнение схемы поставок. До подорожания он обходился в среднем в 100 тысяч рублей в период «премьеры».

Ранее житель Свердловской области пожаловался на кинотеатр, который показывал фильм «Барби» из-за того, что углядел в картине пропаганду ЛГБТ, сообщает Ura.ru.

