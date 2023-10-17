Актер Колесников: Отечественная киноиндустрия выживет в условиях санкций

По мнению звезды фильмов «Движение вверх», «Союз спасения», «Императрицы» и «Тобол», нельзя руководствоваться принципом «зритель все схавает». «Рано или поздно все это закончится, и все вернется на круги своя. Ничего плохого с кинематографом не случится. Машина уже так навострилась работать, что тяжело что-то испортить», — выразил уверенность в позитивном будущем российского кинематографа актер.

Ранее министр культуры Ольга Любимова заявила, что аудитория отечественных кинокартин в кинотеатрах в текущем году составила 87 миллионов человек. Это почти вдвое больше, чем в 2020 году. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

