Актер Колесников: Отечественная киноиндустрия выживет в условиях санкций

Российская киноиндустрия сможет выжить дать в условиях санкций, однако для этого ей не стоит зацикливаться на выпуске развлекательного контента. Об этом в интервью «Газете.Ru» заявил актер Иван Колесников.

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По мнению звезды фильмов «Движение вверх», «Союз спасения», «Императрицы» и «Тобол», нельзя руководствоваться принципом «зритель все схавает». «Рано или поздно все это закончится, и все вернется на круги своя. Ничего плохого с кинематографом не случится. Машина уже так навострилась работать, что тяжело что-то испортить», — выразил уверенность в позитивном будущем российского кинематографа актер.

Ранее министр культуры Ольга Любимова заявила, что аудитория отечественных кинокартин в кинотеатрах в текущем году составила 87 миллионов человек. Это почти вдвое больше, чем в 2020 году. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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