СМИ: В Москве экстренно госпитализировали Бедроса Киркорова

В Москве экстренно госпитализировали отца знаменитого певца Филиппа Киркорова Бедроса. Об этом сообщает Telegram-канал «Baza».

По данным источника, 92-летнему Киркорову стало плохо утром 31 августа. Известно, что отцу звезды было тяжело дышать, в связи с чем его помощница вызвала скорую помощь.

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По предварительной информации, у Бедроса Киркорова диагностировали сердечную недостаточность. Его отправили в больницу.

Ранее заслуженный артист России Роман Мадянов был экстренно госпитализирован из-за проблем с тазобедренным суставом, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:БольницаГоспитализацияМоскваПевецФилипп Киркоров

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