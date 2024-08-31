СМИ: В Москве экстренно госпитализировали Бедроса Киркорова
В Москве экстренно госпитализировали отца знаменитого певца Филиппа Киркорова Бедроса. Об этом сообщает Telegram-канал «Baza».
По данным источника, 92-летнему Киркорову стало плохо утром 31 августа. Известно, что отцу звезды было тяжело дышать, в связи с чем его помощница вызвала скорую помощь.
По предварительной информации, у Бедроса Киркорова диагностировали сердечную недостаточность. Его отправили в больницу.
Ранее заслуженный артист России Роман Мадянов был экстренно госпитализирован из-за проблем с тазобедренным суставом, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru