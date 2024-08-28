Киркоров призвал молиться за здоровье режиссера Дружининой
Певец Филипп Киркоров призвал молиться за здоровье актрисы и режиссера Светланы Дружининой, сообщает NEWS.ru.
Он назвал её одной из величайших актрис с внутренним стержнем и кинодивой.
«Давайте молиться о ее здоровье. Это удивительная женщина», - заявил певец.
По данным Telegram-канала Mash, актриса находится в реанимации после того, как у нее возникли проблемы с легкими на фоне онкологического заболевания. Дружинина опровергла это сообщение. По её словам, она продолжает работать дома, а не в больнице.
Ранее Киркоров сообщил, что выбрался из ущелья, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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