Киркоров призвал молиться за здоровье режиссера Дружининой

Он назвал её одной из величайших актрис с внутренним стержнем и кинодивой.

«Давайте молиться о ее здоровье. Это удивительная женщина», - заявил певец.

По данным Telegram-канала Mash, актриса находится в реанимации после того, как у нее возникли проблемы с легкими на фоне онкологического заболевания. Дружинина опровергла это сообщение. По её словам, она продолжает работать дома, а не в больнице.

Ранее Киркоров сообщил, что выбрался из ущелья, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

