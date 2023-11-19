СМИ: в Бишкеке отменили концерт «Ночных снайперов»

В столице Киргизии Бишкеке отменили выступление Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы», сообщило издание Kaktus.media со ссылкой на организаторов.

Вышел фильм-концерт группы «Ночные Снайперы»

Утверждается, что компания-организатор не получила от государственных органов дополнительные разрешительные документы. Бумаги необходимы для обеспечения безопасности из-за проходящих в Бишкеке международных мероприятий.

Выступление «Ночных снайперов» должно было пройти 20 ноября во Дворце спорта.

Министерство спорта Саратовской области 19 октября сообщило об отмене концерта «Ночных снайперов», напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:КиргизияКонцертДиана АрбенинаНочные Снайперы

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