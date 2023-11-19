СМИ: в Бишкеке отменили концерт «Ночных снайперов»
В столице Киргизии Бишкеке отменили выступление Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы», сообщило издание Kaktus.media со ссылкой на организаторов.
Утверждается, что компания-организатор не получила от государственных органов дополнительные разрешительные документы. Бумаги необходимы для обеспечения безопасности из-за проходящих в Бишкеке международных мероприятий.
Выступление «Ночных снайперов» должно было пройти 20 ноября во Дворце спорта.
Министерство спорта Саратовской области 19 октября сообщило об отмене концерта «Ночных снайперов», напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Рэпер Егор Крид подал в суд на Екатерину Мизулину
- Во Франции шляпа Наполеона ушла с молотка за рекордные 1,9 млн евро
- Певец Савин: Пугачева уехала из России под влиянием Галкина
- В Сибири 294 населенных пункта остались без света из-за урагана
- Йеменские хуситы захватили грузовое судно в Аденском заливе
- СМИ: в Бишкеке отменили концерт «Ночных снайперов»
- Игрок «Спартака» Зиньковский заявил, что живет на 200 тыс рублей в месяц
- СМИ: суд взыскал с Агутина 123,5 тысячи рублей долга за коммуналку
- «Сцена – это жизнь»: Пригожин рассказал, почему артисты работают больными
- Критик назвал песню Пугачевой «Примадонна» недооцененной в Европе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru