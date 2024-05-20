СМИ: Юрий Куклачев вернется к репетициям во второй половине июня
Народный артист РСФСР, художественный руководитель Театра кошек Юрий Куклачев, перенесший обширный инфаркт, сможет вернуться к репетициям только во второй половине июня, передает Telegram-канал Mash.
По информации издания, до этого момента дрессировщик будет восстанавливаться и соблюдать рекомендации врачей. Сейчас Куклачев проходит реабилитацию в Подмосковье, гуляет на свежем воздухе и проводит время с семьёй и внуками.
Куклачеву стало плохо 12 апреля во время юбилейного концерта в «Вегас Сити Холле» в Москве. Его госпитализировали и прооперировали после обширного инфаркта, напоминает RT.
СМИ сообщали, что после произошедшего Куклачев решил убрать из своей программы цирковые трюки.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru