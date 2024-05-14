Дрессировщика Куклачева выписали из больницы

Куклачеву стало плохо 12 апреля во время юбилейного концерта в «Вегас Сити Холле» в Москве. Его госпитализировали и прооперировали после обширного инфаркта, напоминает RT.

СМИ сообщали, что после произошедшего Куклачев решил убрать из своей программы цирковые трюки.

Сын Юрия Куклачева, заслуженный артист России, актер Дмитрий Куклачев говорил НСН, что Куклачеву предстоит длительная реабилитация, однако он уже мечтает вернуться к работе.

