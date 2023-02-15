СМИ: Умер продюсер сериала «Секретные материалы»

На 64 году жизни умер американский сценарист и продюсер Джефф Влэминг, работавший над созданием сериалов «Секретные материалы», «Ганнибал» и «Сотня», сообщает журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на брата покойного.

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По информации издания, Влэминг умер 30 января в возрасте 63 лет в больнице города Пасадена в штате Калифорния после онкологического заболевания, которое у него диагностировали в 2021 году.

В последнее время Влэминг работал сценаристом и продюсером трех сезонов американского сериала «Сотня», отмечает The Hollywood Reporter. Самая известная работа американского продюсера и сценариста - сериал «Секретные материалы», вышедший в 1993 году.

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