СМИ: Умер продюсер сериала «Секретные материалы»

По информации издания, Влэминг умер 30 января в возрасте 63 лет в больнице города Пасадена в штате Калифорния после онкологического заболевания, которое у него диагностировали в 2021 году.

В последнее время Влэминг работал сценаристом и продюсером трех сезонов американского сериала «Сотня», отмечает The Hollywood Reporter. Самая известная работа американского продюсера и сценариста - сериал «Секретные материалы», вышедший в 1993 году.

Ранее НСН сообщала о смерти советского и российского кинорежиссера Вадима Абдрашитова. В 1992 году Абдрашитова удостоили звания «Народный артист России». Самые известные фильмы режиссера - «Слуга», «Остановился поезд», «Пьеса для пассажира» и «Время танцора».

