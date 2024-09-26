СМИ: Вячеслав Добрынин госпитализирован с подозрением на инсульт
Народный артист России, композитор и певец Вячеслав Добрынин в тяжелом состоянии госпитализирован в московскую больницу с подозрением на инсульт, сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на его супругу.
По данным СМИ, врачи делают для него все возможное, но не дают прогнозов.
Ранее у народного артиста было два инсульта. В связи с ухудшением здоровья он не выступал уже несколько лет
Вячеславу Добрынину 78 лет. За свою карьеру он написал около тысячи песен, включая «Все, что в жизни есть у меня», «Кто тебе сказал», «Прощай, от всех вокзалов поезда...», и выпустил 17 альбомов. Песни его авторства исполняли такие артисты, как Алла Пугачева, Михаил Боярский, Михаил Шуфутинский и Лев Лещенко, напоминает «Радиоточка НСН».
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