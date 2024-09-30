Умер актер и музыкант Крис Кристофферсон
Актер и кантри-музыкант Крис Кристофферсон умер в своем доме на Гавайях на 89-м году жизни. Об этом пишет Variety, ссылаясь на заявление жены, восьми детей и семи внуков артиста.
«Наш муж/отец/дедушка Крис Кристофферсон мирно скончался в субботу, 28 сентября, дома... Спасибо за то, что любили его все эти годы, и когда вы видите радугу», — поделилась семья Кристофферсона.
Причина смерти артиста не уточняется.
Крис Кристофферсон родился в 1936 году в техасском Браунсвилле, в начале 1960-х годов служил в армии США в Западной Германии в качестве вертолетчика, а в 1968-м вернулся в Соединенные Штаты и, заинтересовавшись творчеством музыканта Боба Дилана, начал сам писать песни. Музыкант написал хиты для Джерри Ли Льюиса, Джонни Кэша, Дженис Джоплин, а в 1971 году выпустил свой первый сольный альбом. Всего Кристофферсон записал более десяти пластинок. Музыкант включен в Зал Славы кантри.
Кроме того, Крис Кристофферсон снимался в кино, в том числе в картинах «Влюбленный Блюм», «Алиса здесь больше не живет», «Звезда родилась», «Конвой», «Врата рая», «Блэйд», «Планета обезьян».
Ранее в возрасте 89 лет умерла британская актриса Мэгги Смит, напоминает RT.
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