СМИ: умер Чарльз Диркоп, игравший в «Звездном пути»

По ее словам, актер недавно пережил сердечный приступ и пневмонию. Он ушел из жизни в больнице в Лос-Анджелесе.

Диркоп также известен по таким фильмам, как «Буч Кэссиди и Сандэнс Кид», «Афера» и «Женщина-полицейский».

Ранее стал известно, что звезда сериала «Сверхъестественное» Крис Готье умер в 48 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

