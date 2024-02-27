СМИ: умер Чарльз Диркоп, игравший в «Звездном пути»
В Лос-Анджелесе в возрасте 87 лет скончался американский актер Чарльз Диркоп, сыгравший в эпизодах культовых сериалов «Звездный путь» и «Скорая помощь», сообщает издание Hollywood Reporter со ссылкой на его дочь.
По ее словам, актер недавно пережил сердечный приступ и пневмонию. Он ушел из жизни в больнице в Лос-Анджелесе.
Диркоп также известен по таким фильмам, как «Буч Кэссиди и Сандэнс Кид», «Афера» и «Женщина-полицейский».
Ранее стал известно, что звезда сериала «Сверхъестественное» Крис Готье умер в 48 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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