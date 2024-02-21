Умер актер из «Крепкого орешка-2» Тони Гэниос
Американский актер Тони Гэниос умер в возрасте 64 лет. Об этом сообщил портал TMZ.
По данным издания, артист ушел из жизни 18 февраля. Днем ранее Гэниоса госпитализировали с тяжелой инфекцией и экстренно прооперировали, однако позже он скончался от сердечного приступа. Кроме того, известно, что у артиста диагностировали полиорганную недостаточность.
Тони Гэниос родился в Бруклине, начал сниматься в кино в 18 лет и дебютировал в картине «Странники». На счету актера более десятка проектов, в том числе фильмы «Порки» и «Крепкий орешек-2». В 1990-е годы Гэниос почти перестал сниматься и работал страховым агентом.
Ранее в Великобритании умер сыгравший в культовом сериале «Доктор Кто» актер Майкл Джейстон, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru