СМИ: Умер актер из «Спасти рядового Райана» Том Сайзмор
6 марта 202321:38
На 62 году жизни умер американский актер Том Сайзмор, известный по фильмам «Спасти рядового Райна» и «Перл-Харбор», сообщил журнал Variety со ссылкой на менеджера актера Чарльза Лаго.
Издание отмечает, что актер умер во сне в больнице Святого Иосифа в Бербанке. Его госпитализировали 18 февраля после перенесенного инсульта, который привел к аневризме головного мозга. Уточняется, что близкие и дети Сайзмора были рядом с ним.
Ранее сообщалось, что один из основателей рок-группы Lynyrd Skynyrd Гэри Россингтон умер на 72 году жизни.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru