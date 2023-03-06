СМИ: Умер актер из «Спасти рядового Райана» Том Сайзмор

На 62 году жизни умер американский актер Том Сайзмор, известный по фильмам «Спасти рядового Райна» и «Перл-Харбор», сообщил журнал Variety со ссылкой на менеджера актера Чарльза Лаго.

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Издание отмечает, что актер умер во сне в больнице Святого Иосифа в Бербанке. Его госпитализировали 18 февраля после перенесенного инсульта, который привел к аневризме головного мозга. Уточняется, что близкие и дети Сайзмора были рядом с ним.

Ранее сообщалось, что один из основателей рок-группы Lynyrd Skynyrd Гэри Россингтон умер на 72 году жизни.

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ФОТО: РИА Новости
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